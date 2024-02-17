Полякова (Черникова) Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1962
Рождение ребёнка
05.11.1983
Дочь: Мазечкина Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Поляков Алексей Борисович
Рождение ребёнка
27.11.1985
Дочь: Полякова Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Поляков Алексей Борисович
Рождение ребёнка
04.08.1987
Дочь: Вяземская Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Поляков Алексей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно