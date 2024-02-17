Полякова (Черникова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Черникова) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1962

Отец: Черников Сергей Сергеевич

Мать: Черников Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1983

Дочь: Мазечкина Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Поляков Алексей Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.11.1985

Дочь: Полякова Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Поляков Алексей Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.08.1987

Дочь: Вяземская Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Поляков Алексей Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Алексей Борисович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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