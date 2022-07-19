Белая Ксения Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: (Белая) Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Белый Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: (Белая) Ева Филипповна
Отец ребёнка: Белый Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно