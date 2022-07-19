Белая Ксения Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белая Ксения Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белый Филипп Иванович

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: (Белая) Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Белый Филипп Иванович

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: (Белая) Ева Филипповна

Отец ребёнка: Белый Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно

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