Гаус Инна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаус Инна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1989

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1989

Отец: Гаус Виктор Германович

Мать: Гаус Лидия

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