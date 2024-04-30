Еванисов Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Еванисов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1736 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Плотникова) Матрена Ивановна

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1769

Сын: Еванисов Алексей Иванович

Мать ребёнка: (Плотникова) Матрена Ивановна

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Смерть
Неизвестно

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