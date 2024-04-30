Еванисов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1769
Сын: Еванисов Алексей Иванович
Мать ребёнка: (Плотникова) Матрена Ивановна
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Смерть
Неизвестно