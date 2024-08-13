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Власов Емельян Павлович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1773

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Власов Павел Степанович

Мать: Власова (Ворожева) Елена Емельяновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Власов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Власова Агафья Емельянова

Мать ребёнка: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Власов Степан Емельянович

Мать ребёнка: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Власов Петр Емельянов

Мать ребёнка: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Власов Тарас Емельянович

Мать ребёнка: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Власова Настасья Емельянова

Мать ребёнка: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Власов Федор Емельянович

Мать ребёнка: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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