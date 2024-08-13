Власов Емельян Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Власова Агафья Емельянова
Мать ребёнка: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Власов Степан Емельянович
Мать ребёнка: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Власова Настасья Емельянова
Мать ребёнка: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна