Pērkone (Stalaža) Milda Elfrida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pērkone (Stalaža) Milda Elfrida

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Место рождения

Lizuma pagasts, Latvia

Дата рождения

31.07.1914

Дата смерти

15.05.1999

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

1946 г.р.
1951 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1914

Отец: Stalažs Kārlis

Мать: Stalaža (Zābere Zābers) Kristīne Emīlija

Бракосочетание
29.08.1943

Муж: Pērkons Artūrs

Coniuge: Artūrs Pērkons
Рождение ребёнка
15.06.1946

Сын: Pērkons Artis

Отец ребёнка: Pērkons Artūrs

Рождение ребёнка
08.10.1951

Сын: Pērkons Aris

Отец ребёнка: Pērkons Artūrs

Смерть
15.05.1999
Похороны
Неизвестно

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