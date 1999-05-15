Pērkone (Stalaža) Milda Elfrida
Место рожденияLizuma pagasts, Latvia
Дата рождения31.07.1914
Дата смерти15.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1914
Бракосочетание
29.08.1943
Муж: Pērkons Artūrs
Coniuge: Artūrs Pērkons
Рождение ребёнка
15.06.1946
Сын: Pērkons Artis
Отец ребёнка: Pērkons Artūrs
Рождение ребёнка
08.10.1951
Сын: Pērkons Aris
Отец ребёнка: Pērkons Artūrs
Смерть
15.05.1999
Похороны
Неизвестно