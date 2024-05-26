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Копорева Мария Егоровна

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Место рождения

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.?.1895 ст.

Дата смерти

16.07.1895 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.?.1895 ст.

Отец: Копорев Егор Максимович

Мать: Копорева Евдокия Павловна

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 280 д 617 Спас-Утешенье 1895-1901 восприемники: деревни Изметневой крестьянин Михаил Терентьевич Ле...(?) и деревни Ровной крестьянина Федора Ивановича Иванова жена Елизавета Яковлевна
Смерть
16.07.1895 ст.
Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 280 д 617 Спас-Утешенье 1895-1901 от поноса

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