Копорева Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения01.?.1895 ст.
Дата смерти16.07.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.?.1895 ст.
Отец: Копорев Егор Максимович
ГАРО ф 627 оп 280 д 617 Спас-Утешенье 1895-1901 восприемники: деревни Изметневой крестьянин Михаил Терентьевич Ле...(?) и деревни Ровной крестьянина Федора Ивановича Иванова жена Елизавета Яковлевна
Смерть
16.07.1895 ст.
ГАРО ф 627 оп 280 д 617 Спас-Утешенье 1895-1901 от поноса