Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Негробов Никифор Алексеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.05.1888
Рождение ребёнка
01.10.1888
Дочь: Воронова (Воронова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич
Рождение ребёнка
28.06.1890
Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич
Рождение ребёнка
04.07.1895
Дочь: (Воронова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич
Рождение ребёнка
01.09.1897
Дочь: Воронова (Воронова) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич
Рождение ребёнка
06.07.1899
Сын: Воронов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич
Рождение ребёнка
10.12.1900
Дочь: Воронова (Воронова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич
Рождение ребёнка
04.09.1902
Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич
Рождение ребёнка
22.10.1904
Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич