Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Негробова) Наталья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Негробов Никифор Алексеевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.05.1888

Муж: Воронов Василий Никитич

Рождение ребёнка
01.10.1888

Дочь: Воронова (Воронова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич

Рождение ребёнка
28.06.1890

Сын: Воронов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич

Рождение ребёнка
04.07.1895

Дочь: (Воронова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич

Рождение ребёнка
01.09.1897

Дочь: Воронова (Воронова) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич

Рождение ребёнка
06.07.1899

Сын: Воронов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич

Рождение ребёнка
10.12.1900

Дочь: Воронова (Воронова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич

Рождение ребёнка
04.09.1902

Сын: Воронов Захар Васильевич

Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич

Рождение ребёнка
22.10.1904

Сын: Воронов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Воронов Василий Никитич

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