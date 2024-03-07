Малютина Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.1939
Дочь: Елфимова Галина Прокопьевна
Отец ребёнка: Малютин Прокопий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малютин Владимир Прокопьевич
Отец ребёнка: Малютин Прокопий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Валентина Прокопьевна
Отец ребёнка: Малютин Прокопий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малютина Нина Прокофьевна
Отец ребёнка: Малютин Прокопий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно