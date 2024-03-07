Малютина Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1939

Дочь: Елфимова Галина Прокопьевна

Отец ребёнка: Малютин Прокопий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин Владимир Прокопьевич

Отец ребёнка: Малютин Прокопий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Валентина Прокопьевна

Отец ребёнка: Малютин Прокопий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малютина Нина Прокофьевна

Отец ребёнка: Малютин Прокопий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Прокопий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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