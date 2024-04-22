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Ходаков Матвей Никифорович

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1889

Отец: Ходаков Никифор Григорьевич

Мать: Ходакова Елена Демидовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.09.1907

Жена: Ходакова Евдокия Исаевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.11.1911

Дочь: Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Исаевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.09.1913

Сын: Ходаков Никита Матвеевич

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Исаевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.07.1915

Сын: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Исаевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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