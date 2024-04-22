Ходаков Матвей Никифорович
Место рождения
Дата рождения07.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1889
Бракосочетание
26.09.1907
Жена: Ходакова Евдокия Исаевна
Рождение ребёнка
22.11.1911
Дочь: Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Исаевна
Рождение ребёнка
14.09.1913
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Исаевна
Рождение ребёнка
03.07.1915
Сын: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Исаевна
Смерть
Неизвестно