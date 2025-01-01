Грязнова (Сучкова) Ксения Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Грязнова (Сучкова) Ксения

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Место рождения

Размазлей, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Размазлей, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
https://familio.org/settlements/1409ff32-ab08-47e2-98e9-3cc6af61e966
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязнов Михаил

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Грязнов Алексей

Отец ребёнка: Грязнов Михаил

Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.05.1909

Дочь: Шарапова (Грязнова) Пелагея (Старина)

Отец ребёнка: Грязнов Михаил

Смерть
Неизвестно

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