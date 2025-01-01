Грязнова (Сучкова) Ксения
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
https://familio.org/settlements/1409ff32-ab08-47e2-98e9-3cc6af61e966
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грязнов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Грязнов Алексей
Отец ребёнка: Грязнов Михаил
Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.05.1909
Дочь: Шарапова (Грязнова) Пелагея (Старина)
Отец ребёнка: Грязнов Михаил
Смерть
Неизвестно