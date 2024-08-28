Ефимия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Егоров

Рождение ребёнка
1845

Сын: Матвей Федоров

Отец ребёнка: Федор Егоров

Рождение ребёнка
1851

Сын: Даниил Федоров

Отец ребёнка: Федор Егоров

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Нефедов Филипп Федоров

Отец ребёнка: Федор Егоров

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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