Ефимия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Егоров
Рождение ребёнка
1845
Сын: Матвей Федоров
Отец ребёнка: Федор Егоров
Рождение ребёнка
1851
Сын: Даниил Федоров
Отец ребёнка: Федор Егоров
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Федор Егоров
Смерть
Неизвестно