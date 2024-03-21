Терешкова Матрона Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешкова Матрона Стефановна

Место рождения

Выйлово, Белыничский район, Могилёвская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

14.02.1915 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Выйлово, Белыничский район, Могилёвская область
ГАКК Ф.160 Оп.1 Д.1835 Изображение №: 21 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3271226&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Курильчик (Терешкова) Анисья Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Выйлово, Белыничский район, Могилёвская область
Смерть
14.02.1915 ст.
Карлык, Саянский муниципальный район, Красноярский край
https://krasmun.krasarh.ru/site/private/imageViewer/show?objectId=328263204&attributeId=3596&serial=1&group=2966 Изображение №: 92 Метрические записи о рождении, браке, смерти Малиновская церковь Саян... Показать все

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