Титяева Екатерина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1922
Дата смерти09.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубь Елена Николаевна
Отец ребёнка: Титяев Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титяев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Титяев Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
31.01.1952
Отец ребёнка: Титяев Николай Яковлевич
Смерть
09.11.1996