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Титяева Екатерина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1922

Дата смерти

09.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубь Елена Николаевна

Отец ребёнка: Титяев Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титяев Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титяев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Титяев Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
31.01.1952

Сын: Титяев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Титяев Николай Яковлевич

Смерть
09.11.1996

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