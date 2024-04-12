Тамбовцева (Захарова) (Тамбовцева (Захарова)) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцева (Захарова) (Тамбовцева (Захарова)) Ульяна

Место рождения

Подувальная, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подувальная, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Тамбовцев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Тамбовцев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Тамбовцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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