Тамбовцева (Захарова) (Тамбовцева (Захарова)) Ульяна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Тамбовцев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Тамбовцев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Тамбовцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно