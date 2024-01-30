(Мартьянова) Руфина
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1926
Отец: Мартьянов Роман
Мать: Мартьянова Екатерина
Рождение ребёнка
27.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладышев Василий
Рождение ребёнка
14.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладышев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гладышев Василий
Смерть
Неизвестно