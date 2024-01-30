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(Мартьянова) Руфина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1926

Отец: Мартьянов Роман

Мать: Мартьянова Екатерина

Рождение ребёнка
27.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладышев Василий

Рождение ребёнка
14.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладышев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Василий

Смерть
Неизвестно
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