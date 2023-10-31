Кокорина (Новоселова) Марфа Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кокорина Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Кокорина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кокорина Федора Иванова
Отец ребёнка: Кокорин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Кокорин Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокорин Иван Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно