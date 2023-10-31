Кокорина (Новоселова) Марфа Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Новоселова) Марфа Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кокорина Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Иванов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Кокорина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Иванов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кокорина Федора Иванова

Отец ребёнка: Кокорин Иван Иванов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Кокорин Сергей Иванов

Отец ребёнка: Кокорин Иван Иванов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Иван Иванов

Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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