Груздева Аграфена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Груздева) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Груздева) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Груздев Александр Иванович
Отец ребёнка: Груздев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Груздев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Груздева) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Александрович
Смерть
Неизвестно