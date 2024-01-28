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Груздева Аграфена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Иван Александрович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Груздева) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Александрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Груздева) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Александрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Груздев Александр Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Александрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Груздев Илья Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Александрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Груздева) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Александрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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