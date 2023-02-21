Пономарёв Виктор Семёнович
Место рожденияг. Горловка, Украинская ССР
Дата рождения08.05.1924
Дата смерти27.06.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1924
г. Горловка, Украинская ССР
Место жительства
С 1945 по 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1957 по 1958
г. Запорожье, Украинская ССР
Место жительства
С 1959 по 1962
Место жительства
С 1965 по 1966
Место жительства
С 1967 по 1968
Место жительства
С 1969
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1971
г. Фрунзе, Киргизская ССР
Смерть
27.06.1972
Место жительства
С 1972