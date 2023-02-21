Пономарёв Виктор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Виктор Семёнович

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Место рождения

г. Горловка, Украинская ССР

Дата рождения

08.05.1924

Дата смерти

27.06.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Горловка, Украинская ССР
Место жительства
С 1924
г. Горловка, Украинская ССР
Место жительства
С 1945 по 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1957 по 1958
г. Запорожье, Украинская ССР
Место жительства
С 1959 по 1962
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1965 по 1966
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1967 по 1968
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1969
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1971
г. Фрунзе, Киргизская ССР
Смерть
27.06.1972
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1972
Кострома, город Кострома, Костромская область
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