Старцева Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вожаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старцев Николай Константинович
Отец ребёнка: Старцев Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Старцев Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева Мария Константиновна
Отец ребёнка: Старцев Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старцев Константин