Старцева Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вожаков Иван

Мать: Вожакова Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Николай Константинович

Отец ребёнка: Старцев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Старцев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева Мария Константиновна

Отец ребёнка: Старцев Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцев Константин

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