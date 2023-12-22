Шаишникова (Загребина) Александра Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1901
Рождение ребёнка
24.10.1903
Дочь: Шаишникова Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Шаишников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
10.05.1909
Сын: Шаишников Константин Андреевич
Отец ребёнка: Шаишников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
09.08.1911
Сын: Шаишников Александр Андреевич
Отец ребёнка: Шаишников Андрей Яковлевич