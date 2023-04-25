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Худякова (Проворова) Нина Николаевна

Место рождения

Батово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

30.06.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1934

Отец: Проворов Николай Иванович

Мать: Проворова (Русакова) Татьяна Петровна

Батово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.01.1964

Сын: Худяков Александр Александрович

Отец ребёнка: Худяков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.01.1969

Сын: Худяков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Худяков Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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