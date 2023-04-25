Худякова (Проворова) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.06.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1964
Сын: Худяков Александр Александрович
Отец ребёнка: Худяков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.01.1969
Сын: Худяков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Худяков Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно