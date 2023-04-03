Котова Ольга Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Надежда Стефанова
Отец ребёнка: Котов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1905
Отец ребёнка: Котов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1907
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Котов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1910
Отец ребёнка: Котов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1911
Отец ребёнка: Котов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1915
Дочь: Ольга Стефанова
Отец ребёнка: Котов Стефан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно