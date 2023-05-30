Козлов Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1938
Сын: Козлов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Егоровна
Смерть
Неизвестно