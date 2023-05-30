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Козлов Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Лужница, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Лужница, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1938

Сын: Козлов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Егоровна

Лужница, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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