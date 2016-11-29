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Артемов Александр Владимирович
Артемов Александр Владимирович
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
29.11.2016
Пол
Мужской
Отец
Артемов Владимир Григорьевич
1964 г.р.
Мать
Игонина Марина Михайловна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2016
Отец:
Артемов Владимир Григорьевич
Мать:
Игонина Марина Михайловна
Москва
, город федерального значения Москва
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