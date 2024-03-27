Садыков Фазылжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Фазылжан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шакирзянова (Садыкова) Асия

Мать ребёнка: Садыкова (Шакирзянова) Нурдида

Рождение ребёнка
04.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова (Шакирзянова) Нурдида

Смерть
Неизвестно

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