Садыков Фазылжан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шакирзянова (Садыкова) Асия
Мать ребёнка: Садыкова (Шакирзянова) Нурдида
Рождение ребёнка
04.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садыкова (Шакирзянова) Нурдида
Смерть
Неизвестно