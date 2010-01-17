Митрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна

Митрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1925

Дата смерти

17.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1925

Отец: Евдокимов Иван Михайлович

Мать: Евдокимова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
13.02.1946

Сын: Митрофанов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
18.12.1946

Дочь: Германова Митрофанова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
20.06.1948

Дочь: Митрофанова Смородина Любовь Александровна

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
23.02.1951

Сын: Митрофанов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
10.03.1953

Сын: Митрофанов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
23.12.1954

Сын: Митрофанов Александр Александрович

Отец ребёнка: Митрофанов Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Александр Яковлевич

Смерть
17.01.2010
Родилась в Курганской обл. д. Марково
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close