Митрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1925
Дата смерти17.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1925
Рождение ребёнка
13.02.1946
Сын: Митрофанов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
18.12.1946
Дочь: Германова Митрофанова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
20.06.1948
Дочь: Митрофанова Смородина Любовь Александровна
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
23.02.1951
Сын: Митрофанов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
10.03.1953
Сын: Митрофанов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
23.12.1954
Сын: Митрофанов Александр Александрович
Отец ребёнка: Митрофанов Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2010
Родилась в Курганской обл. д. Марково