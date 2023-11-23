Розов Дмитрий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти24.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Воскресенского в Кадке Мышкинского
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Розова (Красносельская) Анна Иванова
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Розова (Красносельская) Анна Иванова
Смерть
24.04.1896