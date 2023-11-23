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Розов Дмитрий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

24.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Розов Василий Дмитриев

Мать: Розова (Попова) Мария Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розова (Красносельская) Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Воскресенского в Кадке Мышкинского
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876

Сын: Розов Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Розова (Красносельская) Анна Иванова

Рождение ребёнка
1879

Сын: Розов Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Розова (Красносельская) Анна Иванова

Смерть
24.04.1896

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