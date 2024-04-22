Тапинов Фёдор Федотович
Место рожденияЧувашия, Урмарский район, с. Шигали
Дата рождения1902
Дата смерти12.08.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тапинова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдоровна (Тапинова) Нина
Мать ребёнка: Тапинова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тапинов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Тапинова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тапинова) Зоя
Мать ребёнка: Тапинова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тапинов Владимир Фёдорович (Володя Младший)
Мать ребёнка: Тапинова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тапинова Ирина
Рождение ребёнка
08.03.1928
Дочь: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Тапинова Ирина
Смерть
12.08.1942
Причина смерти: На войне