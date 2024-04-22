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Тапинов Фёдор Федотович

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Место рождения

Чувашия, Урмарский район, с. Шигали

Дата рождения

1902

Дата смерти

12.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тапинов Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Тапинова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдоровна (Тапинова) Нина

Мать ребёнка: Тапинова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тапинов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Тапинова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тапинова) Зоя

Мать ребёнка: Тапинова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тапинов Владимир Фёдорович (Володя Младший)

Мать ребёнка: Тапинова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тапинова Ирина

Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Тапинова Ирина

Смерть
12.08.1942
Причина смерти: На войне

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