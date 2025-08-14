Мясникова Или Огурцова Оня
женский, родилась Неизвестно, Кротовка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
умерла 2001, Тольятти, Тольятти, Самарская область
Дети
Мясников НиколайНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Кротовка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясников Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2001
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Проживала в этом селе. Место рождения не известно