Мясникова Или Огурцова Оня Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мясникова Или Огурцова Оня

Автор
СС
Сач С.

женский, родилась Неизвестно, Кротовка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

умерла 2001, Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дети
Мясников НиколайНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кротовка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Проживала в этом селе. Место рождения не известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2001
Тольятти, Тольятти, Самарская область

Год примерный

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