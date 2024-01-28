Курзин Федор Никитич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Курзин Никита Федорович
Мать: Курзина Пелагея Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курзина Анна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий на ситцевой фабрике
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Курзин Вениамин Федорович
Мать ребёнка: Курзина Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно