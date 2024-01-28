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Курзин Федор Никитич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Курзин Никита Федорович

Мать: Курзина Пелагея Осиповна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзина Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий на ситцевой фабрике
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925

Сын: Курзин Вениамин Федорович

Мать ребёнка: Курзина Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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