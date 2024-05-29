Вторая Жена Васса Парфентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Васса Парфентьева

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БАРАНКОВО? ФИЛИППКОВО? МК-1784 13.05.1784 Деревни Шаруньи крестьянин вдовец Карп Матфеев с крестьянской женой вдовой деревни Баранкова Вассой Парфентьевой вторым браком ШАРУНЬЕ РС-1782 4 ревизия, стр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ефросинья Карпова

Отец ребёнка: Карп Матвеев

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
РС-1782 4 ревизия, страница 1698 (ШАРУНЬЕ) У них дети рожденные после ревизии Евросинья 8
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Устина Карпова

Отец ребёнка: Карп Матвеев

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
РС-1782 4 ревизия, страница 1698 (ШАРУНЬЕ) У них дети рожденные после ревизии Устиния 6
Рождение ребёнка
1779

Сын: Алексей Карпов

Отец ребёнка: Карп Матвеев

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
РС-1782 4 ревизия, страница 1698 (ШАРУНЬЕ) У них дети рожденные после ревизии Алексей 3
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евфимия Карпова

Отец ребёнка: Карп Матвеев

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
РС-1782 4 ревизия, страница 1698 (ШАРУНЬЕ) У них дети рожденные после ревизии Афимья 6 месяцев
Бракосочетание
13.05.1784

Муж: Карп Матвеев

Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1784 13.05.1784 Деревни Шаруньи крестьянин вдовец Карп Матфеев с крестьянской женой вдовой деревни Баранкова Вассой Парфентьевой вторым браком
Смерть
Неизвестно

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