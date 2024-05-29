Вторая Жена Васса Парфентьева
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
БАРАНКОВО? ФИЛИППКОВО? МК-1784 13.05.1784 Деревни Шаруньи крестьянин вдовец Карп Матфеев с крестьянской женой вдовой деревни Баранкова Вассой Парфентьевой вторым браком ШАРУНЬЕ РС-1782 4 ревизия, стр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ефросинья Карпова
Отец ребёнка: Карп Матвеев
РС-1782 4 ревизия, страница 1698 (ШАРУНЬЕ) У них дети рожденные после ревизии Евросинья 8
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Устина Карпова
Отец ребёнка: Карп Матвеев
РС-1782 4 ревизия, страница 1698 (ШАРУНЬЕ) У них дети рожденные после ревизии Устиния 6
Рождение ребёнка
1779
Сын: Алексей Карпов
Отец ребёнка: Карп Матвеев
РС-1782 4 ревизия, страница 1698 (ШАРУНЬЕ) У них дети рожденные после ревизии Алексей 3
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евфимия Карпова
Отец ребёнка: Карп Матвеев
РС-1782 4 ревизия, страница 1698 (ШАРУНЬЕ) У них дети рожденные после ревизии Афимья 6 месяцев
Бракосочетание
13.05.1784
Муж: Карп Матвеев
Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1784 13.05.1784 Деревни Шаруньи крестьянин вдовец Карп Матфеев с крестьянской женой вдовой деревни Баранкова Вассой Парфентьевой вторым браком
Смерть
Неизвестно