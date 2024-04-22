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Григорьев Николай Николаевич

Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

15.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1942

Отец: Григорьев Николай Григорьевич

Мать: Михайлова Парасковья Дмитриевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.02.1970

Дочь: Аверьянова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Григорьева Александра Михайловна

Рождение ребёнка
05.11.1974

Сын: Григорьев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Григорьева Александра Михайловна

Рождение ребёнка
01.03.1982

Дочь: Вобшинова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Вобшинова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1983

Дочь: Вобшинова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Вобшинова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
30.05.1989

Сын: Григорьев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Григорьева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
30.05.1989

Сын: Григорьев Александр

Мать ребёнка: Григорьева Ирина Николаевна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Григорьева Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Александра Михайловна

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