Григорьев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1942
Рождение ребёнка
05.02.1970
Дочь: Аверьянова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Григорьева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
05.11.1974
Сын: Григорьев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Григорьева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
01.03.1982
Дочь: Вобшинова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Вобшинова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1983
Дочь: Вобшинова Марина Николаевна
Мать ребёнка: Вобшинова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
30.05.1989
Сын: Григорьев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Григорьева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
30.05.1989
Сын: Григорьев Александр
Мать ребёнка: Григорьева Ирина Николаевна
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Григорьева Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно