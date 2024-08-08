Федотова Агапия 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федотова Агапия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

07.07.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Иванова (Егорова) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Егоров Иван

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.12.1857

Сын: Иванов Николай Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.10.1858

Сын: Иванов Андрей

Отец ребёнка: Егоров Иван

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.10.1859

Сын: Иванов Филипп

Отец ребёнка: Егоров Иван

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Иванова Мария

Отец ребёнка: Егоров Иван

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.10.1864

Дочь: Иванова Прасковия

Отец ребёнка: Егоров Иван

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
07.07.1868

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