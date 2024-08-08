Федотова Агапия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти07.07.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Иванова (Егорова) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Егоров Иван
Рождение ребёнка
18.12.1857
Отец ребёнка: Егоров Иван
Рождение ребёнка
16.10.1858
Сын: Иванов Андрей
Отец ребёнка: Егоров Иван
Рождение ребёнка
06.10.1859
Сын: Иванов Филипп
Отец ребёнка: Егоров Иван
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Иванова Мария
Отец ребёнка: Егоров Иван
Рождение ребёнка
11.10.1864
Дочь: Иванова Прасковия
Отец ребёнка: Егоров Иван
Смерть
07.07.1868