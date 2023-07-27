Шумова Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумова Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумов Виталий Ванцеттович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 29.06.1985

Сын: Шумов Вадим Витальевич

Отец ребёнка: Шумов Виталий Ванцеттович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.07.1991

Дочь: Киселёва (Шумова) Виктория Витальевна

Отец ребёнка: Шумов Виталий Ванцеттович

Москва, город федерального значения Москва

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