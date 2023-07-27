Шумова Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 29.06.1985
Отец ребёнка: Шумов Виталий Ванцеттович
Рождение ребёнка
13.07.1991
Дочь: Киселёва (Шумова) Виктория Витальевна
Отец ребёнка: Шумов Виталий Ванцеттович