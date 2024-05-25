Ганиев Минихадый Габдулганиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганиев Минихадый Габдулганиевич

Место рождения

Малые Кармалы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.07.1929

Дата смерти

08.07.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Кармалы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганиева Гульнур Файзулловна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганиева Гульнур Файзулловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганиева Гульнур Файзулловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.07.1981
Москва, город федерального значения Москва

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