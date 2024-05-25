Ганиев Минихадый Габдулганиевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1929
Дата смерти08.07.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганиева Гульнур Файзулловна
Рождение ребёнка
19.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганиева Гульнур Файзулловна
Смерть
08.07.1981