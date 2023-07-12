Везденеева (Ряднова) Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ряднов Федор Петрович
Мать: Ряднова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Везденеев Олег Владимирович
Отец ребёнка: Везденеев Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Везденеев Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Везденеев Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно