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Ярмак Анисия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1869

Дочь: Устина Филипповна

Отец ребёнка: Ярмак Филипп Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1873

Сын: Ярмак Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Ярмак Филипп Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1875

Дочь: Ярмак Анна Филипповна

Отец ребёнка: Ярмак Филипп Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1878

Сын: Ярмак Василий Филиппович

Отец ребёнка: Ярмак Филипп Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1881

Дочь: Кочерга Стефанида Филипповна

Отец ребёнка: Ярмак Филипп Григорьевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1889

Сын: Ярмак Игнатий Филиппович

Отец ребёнка: Ярмак Филипп Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.01.1894

Дочь: Иващенко Анна Филипповна

Отец ребёнка: Ярмак Филипп Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
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