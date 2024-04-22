Иван Васильев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Василий Семенов (Ич)
Мать: Ульяна Федорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Марья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Афанасий Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1825