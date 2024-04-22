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Иван Васильев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Василий Семенов (Ич)

Мать: Ульяна Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Марья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Афанасий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1825
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