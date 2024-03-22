Курбаев Руслан Рафгатович
Место рождения
Дата рождения24.04.1981
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.04.2010
В разводе
Рождение ребёнка
23.06.2010
Дочь: Курбаева Самира Руслановна
Мать ребёнка: Курбаева Регина Евгениевна
Рождение ребёнка
04.11.2012
Мать ребёнка: Курбаева Регина Евгениевна
Рождение ребёнка
10.12.2018
Мать ребёнка: Курбаева Регина Евгениевна