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Курбаев Руслан Рафгатович

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Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Курбаева Светлана Ширгатовна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.04.2010

Жена: Курбаева Регина Евгениевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
В разводе
Рождение ребёнка
23.06.2010

Дочь: Курбаева Самира Руслановна

Мать ребёнка: Курбаева Регина Евгениевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.2012

Сын: Курбаев Марат Русланович

Мать ребёнка: Курбаева Регина Евгениевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.2018

Сын: Курбаев Тимур Русланович

Мать ребёнка: Курбаева Регина Евгениевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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