Попов Николай Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1924
Дата смерти04.04.1984
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1924
Отец: Попов Тихон Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Ермакова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Попова Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
19.02.1950
Сын: Попов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Попова Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
07.09.1961
Дочь: Егорова Наталья Николаевна
Смерть
04.04.1984