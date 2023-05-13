Попов Николай Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1924

Дата смерти

04.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1924

Отец: Попов Тихон Иванович

Мать: Попова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Ермакова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Попова Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
19.02.1950

Сын: Попов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Попова Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
07.09.1961

Дочь: Егорова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.04.1984
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