Марья Никифорова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
30.01.1833 ст.
Смерть
Неизвестно