Наследов Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1885
Дата смерти17.11.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1885
Отец: Наследов Николай Александрович
Мать: не указана
Образование
1915
Окончил с отличием по первому разряду
Работа или профессия
С 1915 по 1920
Работал на горно-геологических предприятиях
Рождение ребёнка
1917
Сын: Наследов Мстислав Борисович
Мать ребёнка: Наследова (Сотниченко) Вера Михайловна
Работа или профессия
С 1917
Член Оренбуржского отделения географического общества России
Работа или профессия
С 1921 по 1922
Начальник
Работа или профессия
С 1926
Заведующий отделом металлов Среднеазиатского отделения Геологического комитета
Работа или профессия
С 1932 по 1934
Заместитель директора
Работа или профессия
С 1939
заместителем директора Карамазарского НИИ (1932–1934),
Смерть
17.11.1942
Похороны
1942