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Щапин Игорь Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Щапин Юрий

Мать: Щапина Дорис Семеновна

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