Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Щапин Игорь Юрьевич
Щапин Игорь Юрьевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1964
Пол
Мужской
Отец
Щапин Юрий
1930 г.р.
Мать
Щапина (Шулеруфер) Дорис Семеновна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец:
Щапин Юрий
Мать:
Щапина Дорис Семеновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия