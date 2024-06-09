Моисеенко Степан Романович 1825 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеенко Степан Романович

Место рождения

Чоповичи, Житомирська область

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Моисеенко Роман Макарович

Мать: Моисеенко Екатерина

Чоповичи, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Моисеенко Николай Степанович

Мать ребёнка: Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Моисеенко Иван Степанович

Мать ребёнка: Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Моисеенко Леонтий Степанович

Мать ребёнка: Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Моисеенко Аким Степанович

Мать ребёнка: Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Моисеенко Игнат Степанович

Мать ребёнка: Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Моисеенко Матрена Степановна

Мать ребёнка: Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна

Чоповичи, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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