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Pechel Johann Martin

Место рождения

Sievershagen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

Дата рождения

10.04.1821

Дата смерти

14.08.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Sievershagen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Бракосочетание
06.05.1859

Жена: Pechel Элиза ΚΑΡΟΛΙΝΑ

Roebel, Meckl.-Schw.
Рождение ребёнка
05.05.1860

Дочь: Karsten Katharina Luise

Мать ребёнка: Pechel Элиза ΚΑΡΟΛΙΝΑ

Dargun, Domanialamt Dargun, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Рождение ребёнка
15.03.1863

Дочь: Agnes Natalie

Мать ребёнка: Pechel Элиза ΚΑΡΟΛΙΝΑ

Dargun, Meckl.-Schw.
Место жительства
03.12.1867
Dargun, D.a. Dargun, Mecklenburg-Schwerin
Работа или профессия
Неизвестно
Kantor und Lehrer in Dargun
Смерть
14.08.1895
Dargun, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Похороны
Неизвестно
Dargun, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
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