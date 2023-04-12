Pechel Johann Martin
Место рожденияSievershagen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Дата рождения10.04.1821
Дата смерти14.08.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1821
Sievershagen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Бракосочетание
06.05.1859
Жена: Pechel Элиза ΚΑΡΟΛΙΝΑ
Roebel, Meckl.-Schw.
Рождение ребёнка
05.05.1860
Дочь: Karsten Katharina Luise
Мать ребёнка: Pechel Элиза ΚΑΡΟΛΙΝΑ
Dargun, Domanialamt Dargun, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Рождение ребёнка
15.03.1863
Дочь: Agnes Natalie
Мать ребёнка: Pechel Элиза ΚΑΡΟΛΙΝΑ
Dargun, Meckl.-Schw.
Место жительства
03.12.1867
Dargun, D.a. Dargun, Mecklenburg-Schwerin
Работа или профессия
Неизвестно
Kantor und Lehrer in Dargun
Смерть
14.08.1895
Dargun, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Похороны
Неизвестно
Dargun, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland