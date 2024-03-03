Карпова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Киприна Арина Максимовна

Отец ребёнка: Карпов Максим Петрович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Карпов Василий Максимович

Отец ребёнка: Карпов Максим Петрович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Карпов Максим Петрович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Карпов Евлампий Максимович

Отец ребёнка: Карпов Максим Петрович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Карпов Григорий Максимович

Отец ребёнка: Карпов Максим Петрович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Карпов Налип? Максимович

Отец ребёнка: Карпов Максим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Максим Петрович

Смерть
1935
Чиланы, Tashtypskiy Rayon, Republic of Khakassia, Russia
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Чиланы
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