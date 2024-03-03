Карпова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Киприна Арина Максимовна
Отец ребёнка: Карпов Максим Петрович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Карпов Василий Максимович
Отец ребёнка: Карпов Максим Петрович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Карпов Максим Петрович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Карпов Евлампий Максимович
Отец ребёнка: Карпов Максим Петрович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Карпов Григорий Максимович
Отец ребёнка: Карпов Максим Петрович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Карпов Максим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935
Чиланы, Tashtypskiy Rayon, Republic of Khakassia, Russia
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Чиланы