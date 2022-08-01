Воронина (Семенова(?)) Римма Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1925 и 1929
Дата смертиМежду 1962 и 1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1925 и 1929
Развод
Неизвестно
Муж: Воронин Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Леонид
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронин Леонид
Смерть
Между 1962 и 1964
Причина смерти: сердце
Похороны
Неизвестно