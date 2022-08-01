Воронина (Семенова(?)) Римма Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Семенова(?)) Римма Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1925 и 1929

Дата смерти

Между 1962 и 1964

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1925 и 1929

Отец: Семенов Петр

Мать: Семенова (Мартышкина) Евдокия Александровна

Развод
Неизвестно

Муж: Воронин Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Леонид

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Леонид

Смерть
Между 1962 и 1964
Причина смерти: сердце
Похороны
Неизвестно

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