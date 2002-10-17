Лимбергер (Горвацкая) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1926
Дата смерти17.10.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1951
Сын: Лимбергер Ростислав
Отец ребёнка: Лимбергер Яков Иванович
Коми АССР
Рождение ребёнка
19.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лимбергер Яков Иванович
п. Водный, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.2002