Лимбергер (Горвацкая) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимбергер (Горвацкая) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1926

Дата смерти

17.10.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1951

Сын: Лимбергер Ростислав

Отец ребёнка: Лимбергер Яков Иванович

Коми АССР
Рождение ребёнка
19.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лимбергер Яков Иванович

п. Водный, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимбергер Яков Иванович

Смерть
17.10.2002
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