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Свирин Алексей Васильевич

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свирин Василий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кензино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Кензино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кензино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

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